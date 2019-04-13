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Yer: Erzurum... Ortalık savaş alanına döndü! Taş, sopa, pompalı tüfek...

13.04.2019 23:13

Erzurum'da aynı aileden iki grup arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı, 7 kişi gözaltına alındı.


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