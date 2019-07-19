Yer: Antalya... Şaşkına çeviren olay! Hırsızlık için girdi tuvaletini yapıp çıktı 19.07.2019 01:52

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kadının hırsızlık için girdiği iş yerine tuvaletini yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İşyeri sahibi Tolga Yalıntaş, çalınan eşyaların ve tuvaletini yapmasının önemli olmadığını belirterek sadece kızına ait oyuncakların bulunmasını istedi.