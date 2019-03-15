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Yeni Zelanda'daki saldırıda kurtulan Mustafa Boztaş o anları anlattı

15.03.2019 20:33

Yeni Zelanda'da düzenlenen terör saldırısında yaralı kurtulan Mustafa Boztaş o anları anlattı. Mustafa Boztaş, "Ölü taklidi yaptık, ancak saldırgan anlayınca bize de sıktı" dedi.


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