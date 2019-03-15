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Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası İbrahim Kalın açıklama yaptı

15.03.2019 09:30

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Kalın, "Bu saldırı İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği son noktayı göstermektedir" dedi.


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