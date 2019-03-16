Haberler Web TV Yeni Zelanda'da son ezanını okuyup babasıyla beraber şehit oldu

Yeni Zelanda'da son ezanını okuyup babasıyla beraber şehit oldu

16.03.2019 16:24

Yeni Zelanda'daki katliamdan kısa süre önce bir baba, oğlunun okuduğu ezanı sosyal medya üzerinden yayınladı. Ezan okuyan genç ve babası saldırıda şehit oldu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları