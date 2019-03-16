Yeni Zelanda'daki katliamdan kısa süre önce bir baba, oğlunun okuduğu ezanı sosyal medya üzerinden yayınladı. Ezan okuyan genç ve babası saldırıda şehit oldu.
Yeni Zelanda'da son ezanını okuyup babasıyla beraber şehit oldu16.03.2019 16:24
- Yeni Zelanda'da son ezanını okuyup babasıyla beraber şehit oldu
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