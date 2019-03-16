Yeni Zelanda'da son ezanını okuyup babasıyla beraber şehit oldu 16.03.2019 16:24

Yeni Zelanda'daki katliamdan kısa süre önce bir baba, oğlunun okuduğu ezanı sosyal medya üzerinden yayınladı. Ezan okuyan genç ve babası saldırıda şehit oldu.