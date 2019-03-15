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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Erdern: 40 kişi hayatını kaybetti

15.03.2019 09:51

Yeni Zelanda'da bulunan ChristChurch ilçesindeki Al Noor camisine silahlı saldırı düzenlendi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Erdern saldırıda 30'u bir camide olmak üzere toplam 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı..


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