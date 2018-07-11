Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un efsanevi konuşması! Ziya Selçuk kimdir? 10 Temmuz 2018, Salı

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olarak kendisine yer bulan Ziya Selçuk'un bu konuşması sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesinin ardından yeni sistem resmen başlamış oldu. Erdoğan, yeni sistemin başlamasıyla birlikte yeni kabinedeki isimleri de açıkladı.

Kabinede görevlendirilen isimlerin alanlarında uzman olan kişilerden seçilmesi dikkat çekerken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk oldu.

"ÖĞRETMENLİK BİR OLGUNLAŞMA SERÜVENİDİR"

Ziya Selçuk'un yayınlanan bir videosundaki eğitime yaklaşım tarzı dikkat çekti. "Öğretmenliği birine bir şey öğretmek zannediyorlar. Öğretmenlik bir insanın kendi öğrenme yolculuğudur, kendi olgunlaşma serüvenidir. Öğretmen kendi olgunlaşırsa çocuğa bir faydası olur." ifadelerini kullanan Ziya Selçuk'un konuşmasının ilgiyle dinlenip yoğun alkış aldığı görülüyor.

ZİYA SELÇUK KİMDİR? ZİYA SELÇUK KAÇ YAŞINDA? ZİYA SELÇUK NERELİ?

Ziya Selçuk, 1961'de Ankara'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde lisansını, aynı üniversitede gelişim psikolojisi alanında yüksek lisansını yapan Selçuk, 1989'da Hacettepe Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamladı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı.

TED Üniversitesi'nin yanı sıra, çok sayıda özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunu gerçekleştiren Selçuk, Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi Üyesi.

2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yapan Selçuk, müfredat reformunu yürüttü. AB müzakerelerinde de eğitim ve bilim başlığı görüşülürken Türkiye'yi temsil etti.

Ziya Selçuk'un insan ilişkileri, gelişim, öğrenme, çocuklarda dikkat eksikliği, rehberlik uygulamaları gibi alanlarda çok sayıda kitabı, hakemli dergilerde basılmış makaleleri bulunuyor.

İngilizce bilen Selçuk, evli, üç çocuk sahibi.