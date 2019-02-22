Yeni ekonomi paketi Meclis'ten geçti! Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları ne? 22.02.2019 13:52

Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hükümet ilave istihdama süper teşvik paketini açıkladı. İŞKUR verilerine göre, aylık ortalama 100 bin istihdam yaratıldığı düşünülürse 3 aylık dönemde işverene 2 milyar 820 milyon lira teşvik sağlanacak.