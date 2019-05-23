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Yeni askerlik sistemi teklifi Meclis'te!

23.05.2019 11:18

Yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muş, kalıcı hale getirilen bedelli askerlikten yoklama kaçakları ve bakayaların faydalanamayacağını söyledi.


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