Yeni askerlik sistemi teklifi Meclis'te!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muş, kalıcı hale getirilen bedelli askerlikten yoklama kaçakları ve bakayaların faydalanamayacağını söyledi.
Yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muş, kalıcı hale getirilen bedelli askerlikten yoklama kaçakları ve bakayaların faydalanamayacağını söyledi.
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