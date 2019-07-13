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Yazar Mehmet Şevket Eygi hayatını kaybetti

13.07.2019 01:05

Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarından Mehmet Şevket Eygi, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Mehmet Şevket Eygi'nin cenaze namazı yarın ikindi namazında İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak.


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