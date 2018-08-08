Yavuz Bingöl ve Hamza Yerlikaya "Bil Oğlum" türküsünü seslendirdi

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile birlikte "Bil Oğlum" türküsünü seslendirdi. Bingöl, bu türkü "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçiklerimize hediyemizdir" dedi.
Yavuz Bingöl ve Hamza Yerlikaya "Bil Oğlum" türküsünü seslendirdi08 Ağustos 2018, Çarşamba
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