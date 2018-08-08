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  • Yavuz Bingöl ve Hamza Yerlikaya "Bil Oğlum" türküsünü seslendirdi

Yavuz Bingöl ve Hamza Yerlikaya "Bil Oğlum" türküsünü seslendirdi

08 Ağustos 2018, Çarşamba

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile birlikte "Bil Oğlum" türküsünü seslendirdi. Bingöl, bu türkü "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçiklerimize hediyemizdir" dedi.

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