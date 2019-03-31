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Yaşlı adam eşini sırtında taşıyarak sandığa götürdü

31.03.2019 15:27

31 Mart Yerel Seçimleri için tüm Türkiye sandık başında. Sosyal medyada yayılan bu görüntü ise yürekleri ısıtan cinsten. Dursun Güldal isimli yaşlı adam eşini sırtında taşıyarak sandığa götürdü.


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