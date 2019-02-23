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Yarım mesai tam maaş

23.02.2019 13:37

Annelere ya da evlat edinen babalara 6 aya kadar yarım gün çalışarak tam maaş imkanı getiren uygulamaya 19 bin kişi başvurup 40 milyon lira aldı.


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