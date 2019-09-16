Yargıtay'dan emsal karar! Dedikoducu işçiye tazminat yok (Video) 16.09.2019 11:09

Mesai arkadaşının dedikodusunu yapınca işten çıkartılan işçi için Yargıtay’dan ‘Kıdem ve ihbar tazminatı alamaz’ kararı çıktı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise emsal kararında, "Davacının bu davranışı işyerinde başka bir işçiye sataşma olup, işverene haklı fesih imkanı vermektedir. Davacının kıdem ve ihbar tazminatının reddi gerekmektedir" dedi.