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Yargıtay'dan annelere tazminat müjdesi! Kreş açmayan işveren tazminat ödeyecek (Video)

24.06.2019 12:49

Annelere Yargıtay'dan müjde geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin kreş açma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin haklı fesih sebebi olduğuna hükmetti. Bu nedenle ayrılan işçiye tazminatının ödenmesi gerektiğine karar verdi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, anneleri ilgilendiren tüm detayları açıkladı.


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