Özgür Özel'den A Haber'e tepki: ''Biz sokağa çağrı yaparsak haberlerine devam edemezsin''
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendisiyle ilgili yapılan "sokağa çağrı" haberleri üzerinden A Haber’e ve haberi hazırlayan gazeteciye sert tepki gösterdi. Tepkisinde "Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin" ifadelerini kullanan Özel, şiddet ve kargaşa çağrısında bulunmadığını savunurken cumartesi günü gazetecilerle birlikte sokağa çıkacaklarını duyurdu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel