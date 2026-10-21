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Özgür Özel'den A Haber'e tepki: ''Biz sokağa çağrı yaparsak haberlerine devam edemezsin''

Özgür Özel'den A Haber'e tepki: ''Biz sokağa çağrı yaparsak haberlerine devam edemezsin''

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendisiyle ilgili yapılan "sokağa çağrı" haberleri üzerinden A Haber’e ve haberi hazırlayan gazeteciye sert tepki gösterdi. Tepkisinde "Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin" ifadelerini kullanan Özel, şiddet ve kargaşa çağrısında bulunmadığını savunurken cumartesi günü gazetecilerle birlikte sokağa çıkacaklarını duyurdu.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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