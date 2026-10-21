Adana Kozan Dağılcak Mesire Alanı'nda kadın cinayeti kamerada: Polis, Sevda Dinler'in katilini böyle enseledi

Zafer Şahin’den Berat Albayrak sorusu: Kimler, neden hedef gösteriyor?

Berat Albayrak'ı kimler, neden hedef alıyor? Kenan Kıran değerlendirdi