Yamaç paraşütüyle atlayan tatilcilerin zor anları 17 Ağustos 2018, Cuma

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Babadağ’dan tandem (ikili) uçuş yapan turistler, Ölüdeniz manzarasının yanı sıra pilotların yaptığı akrobasi hareketle adrenalin ve korku dolu anlar yaşıyor. Tatilcilerin gökyüzünde bağırmaları ve yalvarmaları, paraşüt pilotları tarafından aksiyon kamera ile görüntülendi.