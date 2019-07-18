Haberler Web TV Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

18.07.2019 01:54

Antalya'da, kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan Pakize Bükte (53), evinde ölü bulundu. Polis, vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Pakize Bükte'nin, kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerine durduruyor.


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