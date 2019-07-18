Antalya'da, kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan Pakize Bükte (53), evinde ölü bulundu. Polis, vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Pakize Bükte'nin, kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerine durduruyor.
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu18.07.2019 01:54
- Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
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