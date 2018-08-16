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Viranşehir'de ABD'nin yaptırımına vatandaşlardan tepki

16 Ağustos 2018, Perşembe

ABD'nin Türkiye'ye karşı başlatmış olduğu yaptırımlar sonrası Viranşehir'de bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ülke bütçesine destek olmak amacıyla maaşlarının bir kısmını devlete bağışladı.

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