Viranşehir'de ABD'nin yaptırımına vatandaşlardan tepki 16 Ağustos 2018, Perşembe

ABD'nin Türkiye'ye karşı başlatmış olduğu yaptırımlar sonrası Viranşehir'de bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ülke bütçesine destek olmak amacıyla maaşlarının bir kısmını devlete bağışladı.