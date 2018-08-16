ABD'nin Türkiye'ye karşı başlatmış olduğu yaptırımlar sonrası Viranşehir'de bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ülke bütçesine destek olmak amacıyla maaşlarının bir kısmını devlete bağışladı.
Viranşehir'de ABD'nin yaptırımına vatandaşlardan tepki16 Ağustos 2018, Perşembe
- Araçlar mahsur kaldı, yol kapatıldı
- Viranşehir'de ABD'nin yaptırımına vatandaşlardan tepki
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