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Venezuela'da darbeciler halkı ezdi

30.04.2019 22:32

Venezuela'da darbe yapmaya çalışan ABD destekli Guaido'nun darbeci askerleri, Maduro'ya sahip çıkmak için sokaklara dökülen Venezuela vatandaşlarını zırhlı araçlarla ezerek katletti. Bu görüntüler akıllara 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yaşanan hain darbe girişimini getirdi.


Venezuela'da aylardır süren kriz, darbe girişimine dönüştü. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, darbe yapmaya hazırlanacağını söylemesi darbecileri sokağa döktü.

ZIRHLI ARAÇLARLA EZDİLER​
Juan Guaido'nun yanında bulunan darbeci askerler, Maduro taraftarlarını geri püskürtmek için zırhlı araçlarla, acımadan ezdi.

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