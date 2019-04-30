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Venezuela'da Amerikan destekli darbeci askerler gözaltına alınıyor

30.04.2019 20:28

Venezuela'da Amerikan destekli Guaido yanlısı darbeci askerler, tek tek yakalanıyor. Darbeyi bastırmaya çalışan Venezuela güvenlik güçleri, darbe girişiminde bulunan askerleri gözaltına almaya başladı.


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