Venezuela'da Amerikan destekli darbeci askerler gözaltına alınıyor

Venezuela'da Amerikan destekli Guaido yanlısı darbeci askerler, tek tek yakalanıyor. Darbeyi bastırmaya çalışan Venezuela güvenlik güçleri, darbe girişiminde bulunan askerleri gözaltına almaya başladı.
Venezuela'da Amerikan destekli darbeci askerler gözaltına alınıyor30.04.2019 20:28
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