Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'ye selam

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve desteklerini ilettiğini açıkladı. Maduro, yaptığı konuşmada Türkiye'ye selam gönderdi..
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'ye selam24 Ocak 2019, Perşembe
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