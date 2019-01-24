Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'ye selam 24 Ocak 2019, Perşembe

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve desteklerini ilettiğini açıkladı. Maduro, yaptığı konuşmada Türkiye'ye selam gönderdi..