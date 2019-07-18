Van’ın İpekyolu ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu sürücüyle birlikte 15 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası A Haber'e telefonla bağlanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Van Valisi Bilmez'in konuyla ilgili açıklamaları...
Van'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi! Van Valisi: 15 kişi hayatını kaybetti 40 civarı yaralı var18.07.2019 15:27
- Van'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi! Van Valisi: 15 kişi hayatını kaybetti 40 civarı yaralı var
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