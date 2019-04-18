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Van’da durdurulan kamyonette 307 paket eroin ele geçirildi

18.04.2019 15:54

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karayolundaki uygulama noktasında 65 plakalı bir kamyonetten şüphelenip durdurdu. Narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte polisler kamyonette detaylı arama yaptı. Araçta zulalanmış 307 paket içinde 155 kilo 730 gram eroin maddesi ele geçirildi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/ uyuşturucu madde nakletmek” suçundan şüpheli Y. A. gözaltına alındı.


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