Vahşet haberi bu kez Antalya'dan geldi

Antalya'da parkta gece ateş yakan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yavru kediyi yakarak öldürdü. Polis, vahşetin sorumlulularını yakalamak için çalışma başlattı.Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki Haşım İşçan Parkı'nda gece meydana geldi. İddiaya göre, parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ısınmak için yaktıkları ateşe yavru kediyi attı. Vücudunun büyük bölümü yanan yavru kedi öldü.Vahşet, sabah belediye temizlik görevlilerinin parka gelmesiyle ortaya çıktı. Yanmış kedi ölüsünü gören işçilerin ihbarıyla parka polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Polis, içki şişelerinin de bulunduğu alanda detaylı inceleme yaptı.
Vahşet haberi bu kez Antalya'dan geldi14 Aralık 2018, Cuma
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