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Üsküdar'da İSKİ kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı

06 Kasım 2018, Salı

Üsküdar’daki İSKİ kazı çalışmasında asfaltın 1 karış altından tarihi kalıntılar çıktı. Kazılarda görevlendirilen İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden 5 arkeolog, bunların Osmanlı döneminden kalma konut, dükkân gibi mimari kalıntılar olduğunu tespit etti.


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