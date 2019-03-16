Üsküdar Salacak Sahili'nde henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri kimlik tespiti için çalışma başlattı.
Üsküdar'da gece yarısı korkunç olay! Denizde erkek cesedi bulundu16.03.2019 07:02
- Üsküdar'da gece yarısı korkunç olay! Denizde erkek cesedi bulundu
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