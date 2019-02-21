Ünlü tarihçi Kemal Karpat hayatını kaybetti! Kemal Karpat kimdir? 21.02.2019 09:24

Tarih alanında birçok çalışması bulunan ve makale ile kitaplar kaleme alan Prof. Dr. Kemal Karpat, 96 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan bir hastanede tedavi gören ünlü tarihçinin ölüm nedeninin yaşına bağlı çoklu organ yetmezliği olduğu açıklandı.