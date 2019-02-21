Haberler Web TV Ünlü tarihçi Kemal Karpat hayatını kaybetti! Kemal Karpat kimdir?

Ünlü tarihçi Kemal Karpat hayatını kaybetti! Kemal Karpat kimdir?

21.02.2019 09:24

Tarih alanında birçok çalışması bulunan ve makale ile kitaplar kaleme alan Prof. Dr. Kemal Karpat, 96 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan bir hastanede tedavi gören ünlü tarihçinin ölüm nedeninin yaşına bağlı çoklu organ yetmezliği olduğu açıklandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları