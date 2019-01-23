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Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

23 Ocak 2019, Çarşamba

Rusya’da bir programda sahne alan Tatar şarkıcı Fania Khalilova, şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.


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