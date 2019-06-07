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Ünlü rap'çi Ceza’nın babası son yolculuğuna uğurlandı

07.06.2019 17:40

Ünlü Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Dalyan Özçalkan(70) son yolculuğuna uğurlandı.


Ceza gözyaşları içinde taziyeleri kabul ederken, tabuta sarılan Ayben babasına veda etti. İkindi namazına müteakip Üsküdar'da bulunan Çinili Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından Dalyan Özçalkan Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.
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