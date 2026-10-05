CANLI YAYIN
Geri
Fransa 3-1 Belçika GOL: M. Olise

Fransa 3-1 Belçika GOL: M. Olise

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanan karşılaşmada Fransa, M. Olise'nin kaydettiği golle Belçika karşısında farkı ikiye çıkararak skoru 3-1 yaptı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Uluslar Ligi

Bunlar da Var

Ankara'da otelin 6'ncı katından otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı: O anlar kamerada
Ankara'da otelin 6'ncı katından otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı: O anlar kamerada
Türk futbolundaki hakemler soruşturmasında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Türk futbolundaki hakemler soruşturmasında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Bolu'da inşaatın 5. katından düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı
Bolu'da inşaatın 5. katından düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı
Trabzon'da tünelde beton mikserine çarpan otomobil takla atıp alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti
Trabzon'da tünelde beton mikserine çarpan otomobil takla atıp alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle