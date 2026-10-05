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Fransa 3-1 Belçika GOL: M. Olise
Fransa 3-1 Belçika GOL: M. Olise
Giriş Tarihi: 05 Ekim 2026 23:45
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanan karşılaşmada Fransa, M. Olise'nin kaydettiği golle Belçika karşısında farkı ikiye çıkararak skoru 3-1 yaptı.
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