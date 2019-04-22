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Ünlü piyanist Şevket Uğurluer vefat etti

22.04.2019 16:58

10 gündür hastanede zatürre tedavisi gören ünlü piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer, bugün hayatını kaybetti. 25. İstanbul Caz Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen, sayısız ünlüye piyanosuyla eşlik eden 81 yaşındaki sanatçı, Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak. Peki Şevket Uğurluer kimdir, nereli kaç yaşında? Piyanist ve şarkıcı Şevket Uğurluer, 1938'de dünyaya geldi. Müzik çalışmalarına ilkokul döneminde mandolinle başlayan sanatçı, profesyonel çalışma hayatına 1955'de geçti.


10 gündür hastanede zatürre tedavisi gören ünlü piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer, bugün hayatını kaybetti. 25. İstanbul Caz Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülen, sayısız ünlüye piyanosuyla eşlik eden 81 yaşındaki sanatçı, çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak. Uğurluer için ilk olarak Cemal Reşit Rey'de bir tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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