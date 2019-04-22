Ünlü piyanist Şevket Uğurluer vefat etti 22.04.2019 16:58

10 gündür hastanede zatürre tedavisi gören ünlü piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer, bugün hayatını kaybetti. 25. İstanbul Caz Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen, sayısız ünlüye piyanosuyla eşlik eden 81 yaşındaki sanatçı, Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak. Peki Şevket Uğurluer kimdir, nereli kaç yaşında? Piyanist ve şarkıcı Şevket Uğurluer, 1938'de dünyaya geldi. Müzik çalışmalarına ilkokul döneminde mandolinle başlayan sanatçı, profesyonel çalışma hayatına 1955'de geçti.