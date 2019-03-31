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Ünlü Oyuncu Ozan Güven Oyunu Kullandı

31.03.2019 14:52

Ünlü oyuncu Ozan Güven, öğle saatlerinde Beşiktaş Lütfi Banat İlkokuluna gelerek 1254 nolu sandıkta oyunu kullandı.


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