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Uluslararası medya, FETÖ’nün yalanlarına hizmet etmiş! İkinci darbe bildirimi FOX TV’de okutulmak istendi

12.07.2019 22:57

Akıncılar Hava Üssü’nde 15 Temmuz darbe girişimini yöneten eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık’ın; "Cumhurbaşkanını öldüremedik, planlarımız boşa gitti, Cumhurbaşkanının Almanya'ya kaçtığı yönünde haberleri yaymamız lazım, yoksa her şey boşa gidecek" şeklinde yalan sözlerinin uluslararası medyada aynen uygulandığı ortaya çıktı.


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