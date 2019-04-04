Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılı 04.04.2019 14:06

Ülkücü Hareketin Lideri Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anılıyor. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 1997'de hayatını kaybeden Türkeş, MHP'nin yanı sıra Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşların hayata geçirilmesine de öncülük etmişti. İşte Başbakan yardımcılığı dahil devletin önemli kademelerinde görev üstlenen, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in hayatı...