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Ulaştırma Bakanı Turhan: "Toplam 9 vatandaşımız hayatını kaybetti"

13 Aralık 2018, Perşembe

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tren kazasına ilişkin açıklama yaptı: "3 makinist arkadaşımız, 5 yolcumuz hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş, bunlardan biri de hastanede hayatını kaybetmiştir."


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