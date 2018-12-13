Ulaştırma Bakanı Turhan: "Toplam 9 vatandaşımız hayatını kaybetti" 13 Aralık 2018, Perşembe

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tren kazasına ilişkin açıklama yaptı: "3 makinist arkadaşımız, 5 yolcumuz hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş, bunlardan biri de hastanede hayatını kaybetmiştir."