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Ukrayna'da Öldürülen Tıp Öğrencisi İzmir'de Toprağa Verildi

12 Ocak 2019, Cumartesi

Ukrayna'nın Harkov kentinde arkadaşı Buket Yıldız ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Zeynep Hüsünbeyi memleketi İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenaze namazında acılı baba Yurdal Hüsünbeyi, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.


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