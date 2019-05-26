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Ukrayna'da kan donduran olay! Küçük çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

26.05.2019 13:43

Ukrayna'da dehşete düşüren bir olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Markette kasa sırası bekleyen bir adam yanında bulunan çocuğun boynunu kırmaya çalıştı. Kiev'de yaşanan olayda marketteki diğer kişilerin saldırgana hemen müdahale ettiği görüldü.


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