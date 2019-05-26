Ukrayna'da dehşete düşüren bir olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Markette kasa sırası bekleyen bir adam yanında bulunan çocuğun boynunu kırmaya çalıştı. Kiev'de yaşanan olayda marketteki diğer kişilerin saldırgana hemen müdahale ettiği görüldü.
Ukrayna'da kan donduran olay! Küçük çocuğun boynunu kırmaya çalıştı26.05.2019 13:43
- Finlandiya'da aşırı sağcı lider Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı
- Peru'da 8 büyüklüğünde deprem
- Ukrayna'da kan donduran olay! Küçük çocuğun boynunu kırmaya çalıştı
- Bursa'da korkunç olay! Vinç devrildi ölüler var
- İşsizlik maaşı ödeme günü son dakika bayram öncesi ne zaman?
- Son dakika... Peru'da şiddetli deprem
- Soner Sarıkabadayı'dan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'e özel şarkı
- Kaçak define avcısı ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı
- Esenler’de CHP'li Ekrem İmamoğlu’na PKK tepkisi
- Motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi
- Kayıp Mustafa 8 Saat Sonra Bulundu
- Dengesini kaybedip düşen yaşlı adama yük treni çarptı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.