Uğur Dündar'ın paylaştığı videolar sosyal medyada olay oldu 18.04.2019 16:47

Geçtiğimiz haftalarda Halk TV'den ayrılan Uğur Dündar'ın, son dönemde sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar olay oldu. Önce "Ameliyattan çıkan hastalar bile İmamoğlu'nun mazbatasını soruyor" diyen Dündar, şimdi de M.Ö. 4. yüzyılda yaşayan Likya Kralı Amintas'ın bir numaralı tiyatro sanatçısı olarak Müjdat Gezen'i gördüğünü söyledi.