Yol Durumu

Üçüncü havalimanının biten pisti inişlere hazır!

23 Şubat 2018, Cuma
3. Havalimanı inşaattın yüzde 80'i biterken, uçak inişleri için hazır hale gelen pist havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının da 26 Şubat'ta test amaçlı inmesi beklenen pistin işaretleme işlemlerinin de bittiği görüldü.
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