Tuzla'da küçük çocuğu döven kişi yakalandı 30.04.2019 15:56

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nden gelen bu görüntü tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... Tuzla'da 11 yaşındaki çocuk yediği eriğin çekirdeğini attı. Attığı çekirdek ise U.Ö.'nün arabasına isabet etti. Aracın sahibi U.Ö. küçük çocuğu yakalayıp öldüresiye dövdü. Çocuğu dövüp, yerlerde sürükeyen U.Ö. vatandaşların bağırmasıyla olay yerinden kaçtı. Türkiye'yi ayağa kaldıran bu görüntüler sonrası küçük çocuğu döven U.Ö. yakalandı.