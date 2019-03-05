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Türkiye'ye yasa dışı yollardan sokulan Irak dinarı ele geçirildi

05.03.2019 12:09

Diyarbakır'da yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 1 milyon Irak dinarı ele geçirildiği bildirildi. Söz konusu paralar muhafaza altına alınırken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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