Yol Durumu

Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu!

10 Kasım 2017, Cuma
Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu olacak Türksat 6A projesinin yüzde 41’lik bölümü tamamlandı.
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