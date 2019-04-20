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Türkiye'den petrol ve doğalgaz konusunda yeni hamle

20.04.2019 18:41

Türkiye Güney Marmara 3B Sismik Veri Toplama Projesi kapsamında harekete geçti. MTA'ya ait olan Oruç Reis gemisi Marmara Denizi'ndeki petrol ve doğalgaz potansiyelinin ortaya çıkarılması için 100 gün boyunca bölgede sismik veri toplayacak.


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