Türkiye'den nükleer için müthiş klip

Türkiye tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Dünya devleriyle yarışabilmek için hayati bir öneme sahip olan nükleer enerji için Akkuyu NGS'nin temelini atacak olan Türkiye, Enerji Bakanlığı'nın katkılarıyla bu proje için bir kamu spotu hazırladı. İşte o klibin hikayesi...
Türkiye'den nükleer için müthiş klip03 Nisan 2018, Salı
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