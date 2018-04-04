Türkiye'den nükleer için müthiş klip 03 Nisan 2018, Salı

Türkiye tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Dünya devleriyle yarışabilmek için hayati bir öneme sahip olan nükleer enerji için Akkuyu NGS'nin temelini atacak olan Türkiye, Enerji Bakanlığı'nın katkılarıyla bu proje için bir kamu spotu hazırladı. İşte o klibin hikayesi...