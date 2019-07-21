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Türkiye'den 'bor' hamlesi! Dünyadaki pazarı 30 milyar dolar

21.07.2019 23:39

Borlu ürünler için 26 patent alan ulusal bor araştırma enstitüsü, 50 ar-ge projesi üzerinde çalışıyor. Projeler arasında kanser ilacından yara iyileştirici süngere, yanmaz çadırdan hafif tuğlaya kadar birçok ürün var. Borlu ürünlerin dünyadaki pazarı 30 milyar dolar. İşte haberin ayrıntıları…


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