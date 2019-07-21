Türkiye'den 'bor' hamlesi! Dünyadaki pazarı 30 milyar dolar

Borlu ürünler için 26 patent alan ulusal bor araştırma enstitüsü, 50 ar-ge projesi üzerinde çalışıyor. Projeler arasında kanser ilacından yara iyileştirici süngere, yanmaz çadırdan hafif tuğlaya kadar birçok ürün var. Borlu ürünlerin dünyadaki pazarı 30 milyar dolar. İşte haberin ayrıntıları…
Türkiye'den 'bor' hamlesi! Dünyadaki pazarı 30 milyar dolar21.07.2019 23:39
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