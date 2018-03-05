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Türkiye'den Afrin'de sivil hassasiyeti

04 Mart 2018, Pazar

Türkiye, Afrin operasyonunda sivil hassasiyeti en yüksek düzeyde tutuyor. Terör unsurları sivil yerleşim yerlerinden titizlikle ayrılıyor.

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