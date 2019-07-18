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Türkiye'den ABD'nin F-35 kararına sert tepki

18.07.2019 00:51

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin F-35 kararına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada,"Atılan tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz. Türkiye'nin program dışında bırakılması adil değildir" ifadelerine yer verildi.


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