Türkiye uzay için bir adım daha attı! KILIÇSAT ismiyle yeni bir Ar-Ge çalışması başlatıldı 22 Ocak 2019, Salı

Ar-Ge projelerine yenilerini eklemeye devam eden türkiye bu kez uydu teknolojilerine de ağırlık verdi. Üniversite ve sanayi iş birliğiyle uydu teknoloji çalışmalarına yenileri eklenirken, KILIÇSAT ismiyle yeni bir Ar-Ge çalışması başlatıldı. 2021'in Otomatik Tanımlama Sistemi vasıtasıyla gemilerin konum, rota ve kimlik bilgileri elde edilebilecek. Kılıç Küp Uydusu'nun 2021'in ikinci yarısında uzaya fırlatılması planlanıyor.

