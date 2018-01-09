Türkiye ne demektir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında, "Birilerinin Türkiye'nin terörle mücadelesini, bölgedeki gelişmeler hususundaki tavrını itibarsızlaştırmaya çalışması boşuna değildir. Milletimizi kültüründen uzaklaştırarak mankurtlaştırmaya çalışanlar da aynı yolun yolcularıdır. Türkiye demek İslam dünyasında yaşayan 1.7 milyar insanın duaları demektir. Türkiye demek hangi inanca, kökene mensup olursa olsun tüm mazlumların ihtiyaç duyduklarında kendilerine uzanacaklarını bildikleri şefkat eli demektir... " dedi
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